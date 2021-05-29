Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor

Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Yaşam

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından olumsuz etkilenen Filistinli çocukların psikolojik yıkımdan korunabilmeleri amacıyla el-Zahra kentinde palyaçolu etkinlik düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından olumsuz etkilenen Filistinli çocukların psikolojik yıkımdan korunabilmeleri amacıyla el-Zahra kentinde palyaçolu etkinlik düzenlendi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes devam ederken, 11 gün süren çatışmalarda Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, hayatını kaybedenlerin görüntüleri ve bombaların gürültüsü nedeniyle büyük korku yaşadı. Gazze Şeridi'nde yer alan el-Zahra kentinde belediye, el-Zahra Gençlik Forumu Vakfı ile birlikte İsrail'in saldırılarından sonra çocukların yaşadığı psikolojik krizin üstesinden gelebilmeleri için palyaçolu etkinlik düzenledi. Şehir stadyumunda 3 saatten fazla süren etkinlikte yüzlerce Filistinli çocuk şarkılar eşliğinde dans ederken, palyaçolarla oyun oynadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybederken, bin 948 kişi de yaralanmıştı. - GAZZE

Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazzeli çocuklar savaşın izlerini oyunlarla silmeye çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 11:00:55. #1.11#

title