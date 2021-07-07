Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında yaşamını yitiren arkadaşlarını gökyüzüne balon bırakarak andı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden yaşıtlarının resimlerinin asılı olduğu balonları gökyüzüne gönderdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden yaşıtlarının resimlerinin asılı olduğu balonları gökyüzüne gönderdi.

Gazze'deki Himaye İnsan Hakları Merkezinin düzenlediği anma etkinliğine katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında en çok ferdini kaybeden El-Kulek ailesinin 15 Mayıs sabahında yıkılan evlerinin enkazı önünde toplandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef almasına dikkat çekilen eylemde, "Hayallerimiz vardı", "Gazzeli çocukları öldürmeyin", "Korkmadan yaşamak hakkım", "Canlarımızı kurtarın", "İsrail'in yıktığı evimin inşa edilmesini istiyorum", "Gazze; en büyük açık cezaevi" yazılı pankartlar taşındı.

Çocuklar, İsrail saldırılarında hayata gözlerini yuman arkadaşlarının resimlerinin asılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

"Uyurken evleri başlarına yıkıldı"

Filistinli çocuk Malik el-Hemas, anma etkinliğine katılan çocuklar adına yaptığı konuşmada, "Gazzeli çocuklar, saldırılar sırasında ailelerini, arkadaşlarını kaybetti. İsrail, çocuklar uyurken evlerini başlarına yıktı." dedi.

Hemas, tüm dünyadan "Gazzeli çocukların kurtarılmasını; onların çocukluklarından ve haklarından geriye ne kaldıysa korunmasını ve yıkılan evlerinin yeniden inşa edilmesini" istedi.

Himaye Merkezi avukatı Yasir ed-Diravi ise uluslararası sessizliğin gölgesinde İsrail'in çocukları hedef almaya devam ettiğini, uluslararası kanunları hiçe sayan saldırılarını pekiştirdiğini söyledi.

Himaye Merkezinin, çocuklar ve Filistinliler aleyhine işlenen suçlar karşısındaki uluslararası toplumun sessizliğinden üzüntü duyduğunu belirten Diravi, uluslararası toplumu, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk karşısındaki ihlallerini durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

Diravi ayrıca çocuk haklarıyla ilgilenenler başta olmak üzere uluslararası kurumlardan söz konusu ihlallerin durması için müdahalede bulunmalarını, İsrail'in yargılaması için daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sivilleri hedef alan saldırılarda en çok can kaybını El-Kulek ailesinin verdiğini, 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere ailenin 21 ferdinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı