Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı
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Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı

Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 66 çocuğun resimleri gökyüzüyle buluştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 66 çocuğun resimleri gökyüzüyle buluştu.

Gazze'deki Kültür ve Özgür Düşünce Derneği, İsrail'in hedef ayrımı gözetmeden 11 gün boyunca devam eden saldırılarına dikkati çekmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 400 Gazzeli çocuk, Filistin bayrağının renkleriyle hazırladıkları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ferah Sakr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün dünyaya Gazzeli çocukların da yaşamayı hak ettiği, çocukluklarını ve haklarını tam anlamıyla yaşamaları gerektiği mesajını vermek için buradayız." dedi.

Kültür ve Özgür Düşünce Derneğine bağlı Nevvar Eğitim Merkezi Müdürü Necva el-Ferra da etkinliğin, çocuklarla ilgilenmek, onları eğlendirmek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gazzeli çocukların saldırı sırasında neler yaşadıklarını dünyaya göstermenin önemli olduğunu belirten Ferra, "Biz de İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek için hayatını kaybeden çocukların resimlerini ve isimlerini uçurtmalara yapıştırarak uçurduk." ifadelerini kullandı.

Ferra tüm dünyaya İsrail'in ayrım gözetmeden çocuk, kadın ve yaşlıları hedef aldığı mesajını vermek istediklerini kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı
Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı
Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı
Gazzeli çocuklar İsrail saldırılarında ölen arkadaşlarının resimlerini uçurtmalarla gökyüzüne bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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