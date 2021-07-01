Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını şişelerle denize, balonlarla gökyüzüne bıraktı
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Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını şişelerle denize, balonlarla gökyüzüne bıraktı

Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını şişelerle denize, balonlarla gökyüzüne bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını yazıp şişelere koyarak denize, balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını yazıp şişelere koyarak denize, balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Filistin'in Gazze kentinde bir araya gelen Gazzeli çocuklar dünyaya barış mesajları gönderdi. Barış ve İsrail saldırılarından uzak yaşamak isteğini kağıda döken Gazzeli çocuklar, barış mesajlarını şişelere koyarak ve balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Filistin Halkını Destekleme Uluslararası Komisyonu (ICSPR) tarafından düzenlenen etkinliğe "Gazzeli çocukların dünya mesajları" isimi verildi. Etkinlik sırasında çocuklar Filistin bayrağının yanı sıra Ürdün, Lübnan, Hollanda, Danimarka, ABD gibi farklı ülkelerin bayraklarını da dalgalandırdı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Gazzeli Tala Al-Tatar, "Gazzeli çocuklar adına bugün dünyaya barış ve güvende yaşama isteğini iletmek istiyorum. İşgal altında korkuyla yaşamamıza rağmen bütün Gazzeliler olarak dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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