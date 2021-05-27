Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor
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Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gazze kentinde yaşayan berber Haşim El-Caruşe, saldırılar nedeniyle dükkanı yıkılmasına rağmen molozlar üstünde müşterilere hizmet vermeye çalıştı.

Gazze kentinde yaşayan berber Haşim El-Caruşe, saldırılar nedeniyle dükkanı yıkılmasına rağmen molozlar üstünde müşterilere hizmet vermeye çalıştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından halk, normal hayatını dönmeye çalışıyor. 33 yaşında Haşim El-Caruşe berber dükkanının enkazı üzerinde mesleğine devam ediyor.

Haşim el-Caruşe, "Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları öncesinde bu dükkan sadece bir iş yeri değil benim için cennet gibiydi. Bu dükkandan, ben ailem ve müşterilerim faydalanıyorduk. En iyi berber dükkanlarından biriydi, ancak şimdi tamamen yıkıldı. Dükkanın enkazını gördüğümde şok oldum. Dükkanım yerle bir oldu. Dükkanım enkazına dönmesine rağmen burada dükkanım var olmaya devam edecek" sözleri yer verdi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor
Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor
Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor
Gazzeli berber, molozlar üstünde mesleğini sürdürmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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