Gazzeli Balıkçının Pet Şişelerden Yaptığı Yeni "Ekmek Teknesi" - Gazze

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Gazzeli balıkçı Muaz Ebu Zeyd'in pet şişelerden yaptığı tekne

Gazzeli balıkçı Muaz Ebu Zeyd ile röportaj

Gazzeli balıkçı Muaz Ebu Zeyd'in pet şişelerden yaptığı tekne ile denize açılması İsrail ablukası nedeniyle işsizlik ve fakirlik oranlarının normalin üzerinde seyir ettiği Gazze'de bir Filistinli, balık tutarak ailesinin geçimini sağlayabilmek için atık pet şişelerden tekne yaptı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 35 yaşındaki Muaz Ebu Zeyd, topladığı 700'den fazla atık pet şişeyi, birbirine bağlamak suretiyle, üzerinde balık tutabileceği tekne yapımında kullandı.

Dört çocuk babası Ebu Zeyd, işsizlik rakamlarının çok yüksek olduğu bölgede alternatif çözüm yolları bulma düşüncesiyle yola çıktığını, ilk kez sosyal paylaşım sitesi Youtube'da gördüğü bu fikre bazı eklemeler yaparak yeni ekmek teknesini oluşturduğunu anlattı.