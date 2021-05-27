Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi
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Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi

Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Gazzeli gençler, İsrail'in düzenlediği saldırılar sırasında yıkılan evlerin molozları üzerinde ağızlarından ateş püskürterek dünyaya yaşam ve barış mesajları iletti.

Gazzeli gençler, İsrail'in düzenlediği saldırılar sırasında yıkılan evlerin molozları üzerinde ağızlarından ateş püskürterek dünyaya yaşam ve barış mesajları iletti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırılarının enkazı üzerinde bir araya gelen gençler, ağızlarından ateş püskürterek akrobasi gösterisi yaptı.

Filistinli genç Ahmed Ebu Hasira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maharetlerini sergilemek için İsrail'in saldırılarında yıkılan evlerinin bulunduğu yere geldiklerini söyledi.

Ağızlarından ateş püskürterek yıkımların merkezi Gazze'den tüm dünyaya yaşam ve barış mesajı ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Ebu Hasira, akrobasi yeteneklerini kullanarak, dünyanın dikkatini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve yıkımın boyutuna çekmek istediklerini belirtti.

Ebu Hasira, ağızlarından çıkardıkları bu küçük ateşin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve sivillere yönelik işlediği katliam ateşinin yanında hiçbir değeri olmadığını vurguladı.

Barış ve yaşamı sevdiklerini ancak İsrail'in Filistinlilere saldırmaktan geri durmadığını ve Gazze'de yıkım yapmaya çalıştığını ifade eden Ebu Hasira, "Biz yaşam inşa edenleriz. Yıkımcı değiliz. Ancak işgalci ve Filistinlilere saldıran bir devlet var. Bu yıkım onun saldırılarının eseridir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybederken 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi
Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi
Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi
Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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Gazzeli akrobatlar saldırıların enkazında ağızlarından ateş püskürterek dünyaya barış ve yaşam mesajı gönderdi - Haberler
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