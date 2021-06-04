Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
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Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gazze'de Hatem, Yasser ve Kenan Kullab adlı üç kardeş palyaço kıyafetleri ile enkaz yığınları arasında gerçekleştirdiği gösteri ile çocukların yüzünü güldürdü.

Gazze'de Hatem, Yasser ve Kenan Kullab adlı üç kardeş palyaço kıyafetleri ile enkaz yığınları arasında gerçekleştirdiği gösteri ile çocukların yüzünü güldürdü.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılar gerçekleştirmiş ve bu saldırılar sırasında sivillerin yaşadığı binaları da hedef almıştı. Gazze'de bulunan Hanadi Kulesi'ni vuran İsrail'in saldırılarından geriye enkaz kaldı. Gazzeli halkı, İsrail'in 11 günlük saldırılarını Hamas ile varılan ateşkes ile sonlandırmasının ardından normal hayata dönmeye çalışıyor. Siviller, saldırılardan en fazla etkilenen çocukların da saldırı günlerini unutması için yoğun çaba sarf ediyor. Gazze'de yaşayan 3 kardeş palyaço kılığına girerek sokakta oynayan çocukları eğlendirmeye çalıştı. Hatem, Yasser ve Kenan Kullab kardeşler, yıkıntılar arasında gerçekleştirdiği gösteri ile çocukların yüzünü güldürdü.

(İHA)

Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler
Enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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