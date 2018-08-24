Gazze'ye Hayat Ol" Platformu Gazze'de Kurban Eti Dağıttı

"Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze'de bin aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyayla toplanan 36 kurbanlığın etlerinin platforma bağlı ekipler tarafından Gazze'de şehit ve gazi yakınlarının ailelerine dağıtıldığını söyledi.

Türk halkının Filistinlilere verdiği desteği öven Aseliyye, kampanyanın Gazze halkının sıkıntılarını hafifletme amacı taşıdığını vurguladı.