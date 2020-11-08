Gazze'ye Destek Heyeti'nden, yeni ABD yönetimine Filistin halkına adil davranma çağrısı

Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimini, Filistin halkına ve davasına adil davranmaya çağırdı.

Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimini, Filistin halkına ve davasına adil davranmaya çağırdı.

Merkezi Londra'da bulunan heyetin Başkanı Isam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden liderliğindeki yeni ABD yönetiminin, Filistin meselesine ve Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük talebine adaletli yaklaşması gerekir." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanan Biden'e Filistin meselesine, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaşmasını isteyen Yusuf, yeni yönetimin, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için de İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu