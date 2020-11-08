Gazze'ye Destek Heyeti'nden, yeni ABD yönetimine Filistin halkına adil davranma çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazze'ye Destek Heyeti'nden, yeni ABD yönetimine Filistin halkına adil davranma çağrısı

08.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:14
Gazze'ye Destek Heyeti'nden, yeni ABD yönetimine Filistin halkına adil davranma çağrısı

Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimini, Filistin halkına ve davasına adil davranmaya çağırdı.

Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimini, Filistin halkına ve davasına adil davranmaya çağırdı.

Merkezi Londra'da bulunan heyetin Başkanı Isam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden liderliğindeki yeni ABD yönetiminin, Filistin meselesine ve Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük talebine adaletli yaklaşması gerekir." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanan Biden'e Filistin meselesine, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaşmasını isteyen Yusuf, yeni yönetimin, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için de İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Ünal ve Güneş'ten KARDEMİR'in yeni yönetimine hayırlı olsun mesajı
Ünal ve Güneş'ten KARDEMİR'in yeni yönetimine hayırlı olsun mesajı
Acil Durum Hastanesi için Erenler Belediyesi'nden verilecek 500 bin TL'ye meclisten onay
Acil Durum Hastanesi için Erenler Belediyesi'nden verilecek 500 bin TL'ye meclisten onay
Başkan Deveci'den İzmir'e destek çağrısı
Başkan Deveci'den İzmir'e destek çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Tamer Tuna Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazze'ye Destek Heyeti'nden, yeni ABD yönetimine Filistin halkına adil davranma çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 23:15:49. #1.15#
title