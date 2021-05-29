GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..
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GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..

GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..
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Ambargo ve abluka altındaki Gazze uzun zamandır dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumunda.

Özgürce dolaşım hakkından mahrum bırakılmış 2 milyonu aşkın Filistinli, etrafı yüksek duvarlarla çevrili şehirde yaşam mücadelesi veriyor.

İşgalci terör devleti İsrail'in çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da zorlaştığı şehirde hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar güçlükle karşılanıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 64'ü çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 227 kişi hayatını kaybetti, 1530 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..

2006 yılından bu yana İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor.

Sistematik bir soykırıma tabi tutulan Gazze'de yaşam hala dışarıdan gelecek insani yardım malzemeleri ile sürdürülüyor.

GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..

Kudüs ve Gazze'de bulunan partner kuruluşlar vasıtasıyla Filistin halkına yönelik sürekli insani yardım çalışmaları yürüten Deniz Feneri Derneği, son saldırıların ardından da anında destek veren ilk yardım kuruluşları arasında oldu.

Gıda kolisi, sıcak yemek, tıbbi yardım, evleri yıkılan ailelere kira yardımı ve evleri hasar gören ailelere de nakit para yardımı yapıldı.

GAZZE YARALARINI SARIYOR!..DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİNE TÜRKİYE'DEN ACİL YARDIM DEVAM EDİYOR!..

Son saldırıların Gazze ekonomisine maliyeti milyonlarca dolar oldu.

Gazze'de İsrail saldırılarının izini silmek için çalışmalar tüm hızla devam ederken günlük hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor..

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