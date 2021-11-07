- Gazze yakıt sıkıntısı nedeniyle karanlığa gömüldü

GAZZE - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi, yakıt sıkıntısı nedeniyle karanlığa gömüldü.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in 2 Kasım'dan bu yana Katar'dan gelen yakıt girişine sınırlama getirmesi nedeniyle elektrik üretimi durma noktasına geldi. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Muhammed Thabet yaptığı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki elektrik santralinin faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ve elektrikteki arz açığının yüzde 70'e ulaşacağını belirtti.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik krizini önlemek için yakıt girişine izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunulmuştu.

Katar'dan sağlanan yakıtın, İsrail-Filistin arasında geçtiğimiz mayıs ayında varılan ateşkesin ardından ilk kez geçtiğimiz haziran ayında Gazze'ye girişine izin verilmişti. Söz konusu yakıt, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi ve Katar arasında yapılan anlaşma uyarınca Gazze'ye sağlanıyor.

Yetkililer, Gazze'nin 500 megavatlık elektrik üretimine ihtiyacı olduğunu ve şu an maksimum üretimin 200 megavatı geçmediğini belirtti.

Öte yandan Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermiş, İsrail saldırılarında Gazze'deki elektrik altyapısı ciddi hasar almıştı.