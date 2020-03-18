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Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

18.03.2020 02:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 02:42
Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giren 191, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giren 38 kişinin 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.

Bezm, çoğunluğu mali suçlardan tutuklu 520 kişiye bir sonraki emre kadar izin verildiğini, Islah ve Rehabilitasyon Müdürlüğünün de cezalarının üçte ikisini çekmiş 87 mahkumu serbest bıraktığını ifade etti.

Islah ve rehabilitasyon merkezlerindeki ziyaretlerin de durdurulduğunu vurgulayan Bezm, bu merkezler ile polis karakollarının dezenfekte edilmeye başlandığını kaydetti.

Sözcü Bezm, Bakanlığın, Gazze'de 5 karantina merkezi kurduğunu, yeni gelişmelere hazırlıklı olmak adına ihtiyati barınma merkezleri açıldığını ve olağanüstü hal komitelerinin faaliyete geçirildiğini dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra ise Refah Sınır Kapısı'na virüs şüphesi görülenleri karantinaya almak için 38 hasta kapasiteli bir sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Kudra, şu ana kadar virüs şüphesi görülüp teste tabi tutulanların sayısının 39 olduğunu ancak bu kişilerin test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan, Ramallah ve El-Bire Valiliği Vakıflar Müdürlüğü, ildeki tüm camilerin bir sonraki emre kadar kapatılmasına karar verdi.

Vakıflar Müdürlüğünün açıklamasında, söz konusu kararın vatandaşların can güvenliğini korumak için alındığı kaydedildi.

Filistin hükümeti ise ülkede 2 kişide daha Kovid-19 vakasının görülmesiyle toplam sayının 41'e yükseldiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

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