Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni
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Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ömer Hasan Ebu El-Nil (12) için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ömer Hasan Ebu El-Nil (12) için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni
Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni
Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni
Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni - Haberler
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