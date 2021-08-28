Gazze sınırındaki gösterilere müdahalede hayatını kaybeden Filistinli çocuğun cenaze töreni

İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ömer Hasan Ebu El-Nil (12) için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.
İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ömer Hasan Ebu El-Nil (12) için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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