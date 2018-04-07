Gazze Sınırındaki Gösteriler İsrail'in Nahal Oz Bölgesinden Görüntülendi

- İsrail tarafındaki Nahal Oz bölgesinden görüntülenen gösteriler

İsrail askerlerinin müdahalesi

Bölgeden yükselen dumanlar Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam etti. İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, Gazze'nin el-Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki İsrail sınırında toplandı. Gösteri, İsrail tarafındaki Nahal Oz bölgesinden görüntülendi.