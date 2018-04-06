Gazze Sınırındaki Gösteriler

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Gazzelilerin topladıkları lastikleri İsrail sınırına götürmesi

Getirilen lastiklerden detaylar

İsrail askerleri ve sınırdaki iş makinelerinden detaylar Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Bazı aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine farklı bölgelerden toplanan yüzlerce eski lastik, gösterilerde kullanılmak üzere Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırına getirildi.