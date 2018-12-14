Gazze Sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 38. Cumasında (4)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınırda toplanan Filistinliler Filistinli gençlerin taş atması Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Lastiklerden yükselen dumanlar İsrail askerlerinin zırhlı araçları İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sınırda toplanan Filistinliler
Filistinli gençlerin taş atması
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler
Lastiklerden yükselen dumanlar
İsrail askerlerinin zırhlı araçları
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 75 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 75 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralananlar arasında bir foto muhabiri ve 7 sağlık çalışanın olduğu ifade edilerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.