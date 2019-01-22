Gazze Sınırında İsrailli Bir Subay Yaralandı

Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerine açılan ateş sonucu İsrailli bir subayın hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

İsrail Yayın Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Gazze sınırında İsrail askerlerine ateş açılması sonucu bir subayın hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ateş açılmasıyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA