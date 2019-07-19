Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA