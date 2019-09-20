Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi. - GAZZE