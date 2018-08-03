- Gazze sınırında 1 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı Gazze- İsrail sınırında sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, bugün, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kudra hayatını kaybeden kişinin kimliğini ise Ahmed Yahya Yaghi olarak açıkladı.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin organizatörleri, 'Kudüs'ün Şehidi; Muhammed Yusuf' adını verdikleri 19'ncu Cuma protestoları için günün erken saatlerinde Filistin halkına camilerde sınıra gelmeleri için çağrıda bulundu. Bununla birlikte İsrail askerlerinin gerçek mermiler ve büyük miktarda biber gazı ile sınıra ateş açmaya devam ettiği aktarıldı.

Protestoların başladığı 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 155 Filistinli hayatını kaybederken 17 binden fazla kişi de yaralandı.