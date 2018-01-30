Gazze Sınır Şeridinde 12 Yıl Aradan Sonra Ekim

Gazze'nin Refah kentine bağlı Eş-Şevke beldesinde onlarca çiftçi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle 12 yıl aradan sonra topraklarında ekim yaptı.

İsrail yönetiminin, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul etmesi nedeniyle topraklarında ekim yapamayan çiftçiler Kızılhaç'ın başlattığı proje sayesinde 2006'dan bu yana ilk defa ekim yaptı.

ICRC Delegesi Guislain Defurne'nin de iştirak ettiği ekim sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Komite sözcüsü Suheyr Zakkut, 2015 yılında başlattıkları projeyle Gazze sınır şeridinde 6 bölgenin hedeflendiğini söyledi.

Projenin, Gazze ve İsrail'deki ilgili makamlar ile Filistinli çiftçi komitelerinin koordinasyonuyla gerçekleştiğini belirten Zakkut, araziye buğday ekildiğini, hasat alınması halinde çiftçilerin onurlu bir şekilde rızıklarını kazanmalarının sağlanacağını kaydetti.

Zakkut, Refah'ın doğusu ile Han Yunus'a sınır olan Şevke ve El-Fuhari beldelerinin, proje kapsamında hedeflenen bölgelere bu sene dahil edildiğini, böylece projenin, Gazze'deki ekili alanların yüzde 55'ini kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı.

İsrail, Filistinlilerin çiftçilik yapmasına engel oluyor

İsrail ile Gazze'yi birbirinden ayıran tellere 100 metre uzaklıkta ekim yapıldığına dikkati çeken Zakkut, "Kızılhaç olmasa, bu kurumun Filistin ve İsrail tarafı nezdinde oluşturduğu güven olmasa çiftçiler topraklarına giremezdi." dedi.

Zakkut, Gazze'de 10 aileden 7'sinin insani yardımlarla hayatını idame ettirdiğini hatırlatarak, "12 yıl aradan sonra bugün bu çiftçileri yeniden topraklarında görmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.

Ekim yapan çiftçilerden Enver ed-Debbari (62) tekrar topraklarına kavuşmaktan ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Eskiden burada üzüm, incir, badem yetiştirirdik ama İsrail'in açtığı savaşlar, düzenlediği baskınlar ve sınıra yaklaşan herkesi hedef alması nedeniyle bakımını yapamadığımız bu topraklar çorak araziye dönmüştü. Bugün ise buğday ekimi için yeniden buradayız." diyen Debbari, Kızılhaç'ın kendilerine buğday tohumu verdiğini ve ekim işleminde de yardımcı olduğunu dile getirdi.

Debbari, Kızılhaç'ın ekim işlemine katılmasından dolayı kendilerini güvende hissettiklerini belirtti ve herkesi çiftçilerin direnişine destek olmaya çağırdı.