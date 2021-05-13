Gazze Şeridinde, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı
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Gazze Şeridinde, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı

Gazze Şeridinde, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde halk, Ramazan bayram namazı kıldı.

Günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde halk, Ramazan bayram namazı kıldı.

İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik şiddeti günlerdir devam ederken, Gazze halkı ramazan bayramını İsrail saldırılarının gölgesinde kutluyor. Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler İsrail saldırılarına rağmen bayram namazında camilere akın etti. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgeleri hedef alırken halk bayram namazı camilerde kıldı. Bölgede ezan okunurken İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların sesleri duyuldu.

Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, dün İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bayram namazının dış meydanlarda ve meydanlarda kılınması yasaklandı. Yalnızca camilerde güvenlik ve tedbirler altında namazların kılınacağı açıklandı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e, yaralı sayısının ise 487 yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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