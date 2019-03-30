Gazze Şeridi: 'Toprak Günü' Protestolarında Bir Filistinli Öldü

'Toprak Günü'nün 43. yıl dönümünde Gazze şeridinde yapılan İsrail karşıtı protestolarda bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailli askerler tarafından atılan bombadan çıkan şarapnel parçalarının isabet ettiği 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini duyurdu. Protestocuların Türk bayrağı taşıması dikkat çekti. İsrail tarafından 1976'da 'işgal edilen' toprakların geri verilmesini isteyen binlerce Filistinli geçtiğimiz yıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında gösteriler düzenlemeye başladı. Protestolar sırasında günümüze kadar 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, eylemleriyle İsrail ve Mısır tarafından 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını da talep ediyor. Toprak Günü nedir? İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilerden 6 kişiyi öldürmesi üzerine Filistinliler 30 Mart'ı "Toprak Günü" ilan edildi. Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatıldı. BM Komisyonu'ndan soruşturma çağrısı Birleşmiş Milletler 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun 28 Şubat'ta yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamına girebileceğini duyurdu. Bu noktada İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Filistinli sivillere ateş açarak 189'unu öldürdüğü ve 6 bin 100'nü de yaraladığı belirtildi.