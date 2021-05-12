Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketlerle düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı
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Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketlerle düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketlerle düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketlerle düzenlenen hava saldırısında Sderot kentinde 7 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketlerle düzenlenen hava saldırısında Sderot kentinde 7 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan 7 kişinin Askalan kentindeki Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da Gazze'den atılan roketler sonucu yaralananlardan birinin 6 yaşındaki bir çocuk olduğu kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurmasına karşılık İsrail'in Askalan, Netivot ve Sderot kentlerine 130 roketle hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti. Son rakamlarla yaralıların sayısı 54'e yükselmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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