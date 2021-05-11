Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
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Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler nedeniyle Askalan şehrinde 2 İsrailli kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Askalan ve Aşdod şehirlerinde 7 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
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