Gazze Şeridi'nde yaşayan 11 yaşındaki Filistinli rapçi, ilgi görüyor

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 11 yaşındaki rapçi MC Abdul, rap şarkılarında savaşın içinde büyümenin zorluklarını anlatıyor. Küçük rapçinin şarkıları, sosyal medyada büyük ilgi görüp binlerce kez izleniyor.

Filistinli 11 yaşındaki rapçi MC Abdul, şarkılarında işgal altındaki Gazze Şeridi'nde büyümenin zorluklarını anlatırken diğer yandan sosyal medya hesabından 'Barış ve Sevgi" mesajları veriyor. Rap şarkılarını yayınladığı instagram hesabını 114 bin kişi takip ediyor. Savaşın içinde büyümesine rağmen sürekli barış ve sevgi mesajı veren MC Abdul, son şarkısını "Barışı, sevgiyi ve birliği savunuyorum ve bunun hakkında rap yapmayı seçtim! Umarım 'Sesimi Duyurmanın Tek Yolu' nu seversiniz" mesajıyla yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı