Gazze Şeridi'nde Öğrenciler Kur'an-ı Kerim Kurslarına Yazıldı

Gazze Şeridi'nde 34 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim kurslarına kayıt yaptırdı.



Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte Gazze Şeridi'nde 34 bin öğrenci Kuran-ı Kerim kurslarına kaydını yaptırdı. Gazze halkı, her yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da okulların kapanmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ezberlemeleri için çocuklarını Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki camilerde açılan Kur'an kurslarına yazdırdı. Gazze Şeridi, Kur'an ve Sünnet Derneği Müdürü Mahmud Has, Gazze'de bu yıl Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenci sayısının 34 bini geçtiğini ifade etti. Has, öğrencilerin çoğunun Vakar Tacı Kampları'na yazıldığını, yaz kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim ezberinin yanında İslami değerleri ve ilkeleri öğrenmelerine yarayan çeşitli etkinliklerin de sunulduğunu bildirdi.



Çocukların Kur'an-ı Kerim ezberine teşvik edilmelerinde anne-babalarının rolüne dikkat çeken Has, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'yla işbirliği yaparak görme engellilere Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek ve işitme engellilere de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğretmek amacıyla iki ayrı proje başlattıklarını açıkladı. Has, Gazze Şeridi'ndeki 400'den fazla üstün başarılı kız öğrenciye yönelik ayrı bir projelerinin olduğunu belirterek, bu yaz kurslardan 700 öğrencinin Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş olarak mezun olmasını beklediklerini ifade etti.