Gazze Şeridi'nde "Kudüs'e destek gösterisi" düzenlendi
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Gazze Şeridi'nde "Kudüs'e destek gösterisi" düzenlendi

Gazze Şeridi'nde 'Kudüs'e destek gösterisi' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

İslami Cihad Hareketi ve Gençlik Meclisinin çağrısı üzerine Gazze'de düzenlenen gösteride, "Mescid-i Aksa sizi çağırıyor", "Gazze'den Kudüs'e tam destek" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşındı.

Eylemde Gençlik Meclisi adına bir konuşma yapan Nebil Diyab, Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerine karşı direnen Filistinlilere destek için sokaklara çıktıklarını söyledi.

İsrail'in bu yaptığının, Filistin topraklarında yeni bir intifada başlatmaya çağıran bir suç olduğunu vurgulayan Diyab, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar karşısında Arap dünyasının takındığı sessiz tavrı da kınadı.

İslami Cihad Hareketinin kadın kolu da Kudüs'teki Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.

Gazzeli onlarca kadının katıldığı gösteride, uluslararası insan hakları kuruluşlarına "harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde en az 305 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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