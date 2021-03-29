Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde günlük yeni tip koronaviürs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde günlük yeni tip koronaviürs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 1786 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 971'inin Batı Şeria'da, 815'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Hastalardan 18'inin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 852'ye, vaka sayısının da 266 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar nedeniyle, son günlerde az da olsa düşüş yaşandığı göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının giderek artması ve son 2 günde 800'ün üzerine çıkması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 604 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 63 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zaten zor durumda olan Gazze'deki sağlık sistemi üzerindeki yükün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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