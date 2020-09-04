Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 100'ü geçti
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Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 100'ü geçti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 100'ü aştı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 100'ü geçti
04.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:43

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 100'ü aştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1578 test yapıldığı bunlardan 116'sının pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vakalardan 114'nün yerleşim bölgelerinde, ikisinin ise karantina merkezlerinde tespit edildiği ifade edildi.

Böylece Gazze'de salgının başladığı mart ayından bu yana görülen vaka sayısı 697'ye yükselirken, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'de, aktif vaka sayısının 603'e yükseldiği, 89 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan hızlı artış dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün de Gazze'de 98 kişi Kovid-19 tespit edilmişti.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden açıklamada, bölgenin Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiği ve sağlık sisteminin bu durum karşısında direnememesinden endişe duyulduğu dile getirilmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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