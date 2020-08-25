Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:10
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina merkezlerindeki kişiler dışında aynı aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından alınan karar doğrultusunda, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak, denetleme yaptı.
Kaynak: AA