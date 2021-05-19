Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yaralanan 8 kişi daha tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildi
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yaralanan 8 kişi daha tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yaralanan 8 kişi daha tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildi
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerden 8 kişinin daha Mısır'a sevk edildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerden 8 kişinin daha Mısır'a sevk edildiği bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberde, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır'a Refah Sınır Kapısı'ndan 8 Gazzeli yaralının tedavi edilmek üzere getirildiği bildirildi.

Haberde, aralarında durumu kritik olan yaralılara Refah Sınır Kapısı'na ulaşmasının ardından ilk müdahalenin yapıldığı ve El-Ariş hastanesine sevk edildikleri kaydedildi.

Ayrıca haberde, 8 yaralının daha getirilmesiyle Mısır'da tedavi altına alınan Filistinli yaralı sayısının 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Mısır genelinde Filistinli yaralılar için 11 hastanenin tahsis edildiğini bildirmişti.

Mısır'a son olarak 17 Mayıs'ta aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaralı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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