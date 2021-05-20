Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında bin 800 konut tamamen zarar gördü
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında bin 800 konut tamamen zarar gördü

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında bin 800 konut tamamen zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin İskan ve Bayındık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde toplam bin 800 konut tamamen zarar gördüğünü açıklarken bölgedeki evlerin yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Filistin İskan ve Bayındık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde toplam bin 800 konut tamamen zarar gördüğünü açıklarken bölgedeki evlerin yeniden inşa edileceğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, kullanılmaz hale gelen evlerin ilişkin açıklama yapan Gazze'deki İskan ve Bayındık Bakanlığı Temsilcisi Naji Sarhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bin 800 konutun tamamen zarar gördüğünü söyledi. Sarhan, düzenlediği basın toplantısında bakanlığın Gazze'nin yeniden inşasını amacıyla Katar Ulusal Komitesi ile işbirliği yaparak evi tamamen yıkılan ailelere 2 bin dolar, evleri hafif zarar gören ailelere ise bin dolar yardımda bulunduğunu söyledi. "Yıkılan her evi eskisinden daha iyi yeniden inşa edeceğiz" ifadesini kullanan Sarhan, bakanlığın zarar gören ve tamamen yıkılan konutların değerlendirilmesi için incelmelerin sürdürdüğünü açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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