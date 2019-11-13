Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
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Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

13.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:36
Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

'in Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA
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