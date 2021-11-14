Bedensel engelli yüzücüler milli takıma girmek için yarıştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yüzme şampiyonasına katılacak yarışmacıların hazırlanması

Yüzme şampiyonasının yapılması ve yarışmaya katılan yüzücülerin performansları

Filistin Paralimpik Komitesi Genel Sekreteri Mecdi et-Teter ile röportaj

Refah kentinden yarışmaya katılan Muhammed Fucu ile röportaj

El-Cezira Kulübünden katılan ve şampiyona birincisi olan Saad el-Mısri ile röportaj

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bedensel engelliler yüzme şampiyonası düzenlendi.

Gazze kentindeki Filistin Paralimpik Komitesinin organize ettiği yarışmaya farklı yaş gruplarından yaklaşık 40 yüzücü katıldı.

AA muhabirine konuşan Komite Genel Sekreteri Mecdi et-Teter, yarışmayı, uluslararası organizasyonlara katılım için milli takım seçmesi kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Daha sonra da benzer şampiyonalar düzenleyeceklerini kaydeden Teter, milli takım kadrosuna girmek için mücadele eden yüzücülerin işitme ya da görme gibi farklı engelleri bulunduğunu belirtti.

Hedef uluslararası yarışmalarda Filistin bayrağını dalgalandırmak

Teter, "Milli takım kadrosunu oluşturmak için seçimler yapılacak. Takımın uluslararası yarışmalara katılmasını ve her ülkede Filistin bayrağının yükseltilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, Komitenin, 15 yıldır devam eden İsrail ablukası, sınır kapılarının kapalı olması, Gazze dışına çıkışın engellenmesi ve maddi imkanların kısıtlı olması gibi zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

"Engelliler imkansızı başarıyor"

Yarışmada ilk üçe, El-Cezira Kulübünden Saad el-Mısri, Es-Selam Kulübünden Mutasım Ebu Kerş ve El-Hilal Kulübünden Muhammed el-Acuri girdi.

Şampiyonanın birincisi Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağının kesildiğini söyledi.

Bedensel engellilerin, sahip oldukları azim ve iradeyi yarışma vesilesiyle gösterme fırsatı bulduğunu ifade eden Mısri, "Engelliler imkansızı başarıyor ve uluslararası yarışmalarda Filistin bayrağını yükseltmeye çalışıyor." dedi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşünde" aldığı yara yüzünden bacağı kesildi

yda Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşüne" katıldığı sırada İsrail askerleri tarafından vurulduğunu ve sağ bacağının kesilmek zorunda kaldığını belirtti.

Sakatlık sonrası dört ay kadar durumu kabullenmekte zorluk yaşadığını ancak daha sonra basketbol, ????futbol ve ???yüzme gibi çeşitli spor dallarıyla ilgilendiğini aktaran Fucu, bu sporlarda ilerlemesini sağlayacak protez bir bacağa sahip olmayı umduğunu dile getirdi.

Filistin Merkez İstatistik Biriminin 2019 verilerine göre, Gazze'deki engelli sayısı yaklaşık 48 bine ulaşmış durumda. Söz konusu rakamın, Gazze nüfusunun, yüzde 2,4'ünü oluşturduğu belirtiliyor.