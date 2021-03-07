Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti

07.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:20
Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 balıkçının yaşamını yitirdiği olayla bağlantılarının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun bulgularına göre 3 balıkçının ölümüne neden olan olayın Gazze içindeki bir patlamadan kaynaklandığı savunuldu.

Gazze'deki Sağlık, İçişleri ve Ulusal Güvenlik bakanlıklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Lady Gaga Demet Akalın İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:20:38. #1.16#
title