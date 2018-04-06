Gazze Şehidini Uğurladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hayatını kaybeden Filistinli Şadi el Kaşef'in cenazesinin ambulansla getirilmesi el Kaşef'in yakınlarının üzüntü yaşaması İsrail askerlerinin, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli Şadi...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hayatını kaybeden Filistinli Şadi el Kaşef'in cenazesinin ambulansla getirilmesi
el Kaşef'in yakınlarının üzüntü yaşaması İsrail askerlerinin, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli Şadi el Kaşef (34) için Gazze'nin Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi. el Kaşef'in naaşı, omuzlarda taşınarak son yolcuğuna uğurlandı.