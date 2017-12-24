Gazze Şehidini Uğurladı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanmasının ardından şehit olan 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Sami Dehduh'un cenazesi toprağa verildi.





Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Camisi'nde kılınan namazın ardından yüzlerce kişi, Dehduh'un naaşını uğurladı.



Cenaze namazı sonrası kalabalık grup, Kudüs'e destek sloganları eşliğinde "Doğu Kabristanı"na doğru yürüyüşe geçti.



Yürüyüş sırasında Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.





Dehduh'un cenazesi "Doğu Kabristanı"na defnedildi.





Gazze'nin doğu sınırında 8 Aralık'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dehduh, bugün şehit olmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 15 Filistinli şehit edildi, yüzlerce Filistinli yaralandı.