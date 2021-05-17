Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı

ABD yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kısa bir süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıktı.

ABD yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kısa bir süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde, Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs'ta İsrail'e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği kaydedildi.

Bu satış tebligatı, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletilirken, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, bir Kongre üyesinin, "İsrail yönetimine ateşkes için baskı yapmadan bu satışa onay vermenin, Filistinlilere yönelik kıyımın devam etmesine yol açacağını" ifade ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yetkililer, alımın Boeing tarafından tedarik edilecek "doğrudan ticari satış" kapsamında olduğu bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, "Federal kanun ve düzenlemeler kapsamında savunma malzeme ve hizmetlerin direkt ticari satışla ilişkili lisansları konusunda yorum veya teyit etmemiz kısıtlanmıştır. Devam eden şiddetten derin kaygı duyuyoruz ve kalıcı bir sükünetin sağlanması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak yetkili, satış onayını inkar da etmeyeceğini dile getirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddetiyle başlayan tansiyon, bir haftadan uzun süredir Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla devam ediyor. İsrail saldırılarında 50'si çocuk 200'den fazla Filistinli sivil hayatını kaybetti.

ABD bir taraftan çatışmalardan kaygı duyduğunu ifade ederken diğer taraftan İsrail'e "kendini savunma hakkı" bahanesi ile destek vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin'deki olaylar nedeniyle yapmayı planladığı ortak açıklama da gün içinde ABD tarafından engellenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri