Gazze'nin Refah kenti kıyısında Mısırlı olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gazze'nin Refah kenti kıyısında Mısırlı olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu

20.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:38
Gazze'nin Refah kenti kıyısında Mısırlı olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti kıyılarına, üzerinden Mısırlı olduğunu kanıtlayan belgeler çıkan bir erkek cesedinin vurduğu bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti kıyılarına, üzerinden Mısırlı olduğunu kanıtlayan belgeler çıkan bir erkek cesedinin vurduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, bu sabah Refah kenti kıyılarına vuran ceset ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bezm, cesedin üzerinden Mısırlı olduğunu ispat eden belgeler çıktığını ve gerekli işlemlerin yapılması için Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mısır ve Gazze'nin 16 Şubat Salı akşamından bu yana şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın etkisi altında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazze'nin Refah kenti kıyısında Mısırlı olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:41:42. #1.14#
title