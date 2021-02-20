Gazze'nin Refah kenti kıyısında Mısırlı olduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti kıyılarına, üzerinden Mısırlı olduğunu kanıtlayan belgeler çıkan bir erkek cesedinin vurduğu bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti kıyılarına, üzerinden Mısırlı olduğunu kanıtlayan belgeler çıkan bir erkek cesedinin vurduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, bu sabah Refah kenti kıyılarına vuran ceset ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bezm, cesedin üzerinden Mısırlı olduğunu ispat eden belgeler çıktığını ve gerekli işlemlerin yapılması için Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mısır ve Gazze'nin 16 Şubat Salı akşamından bu yana şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın etkisi altında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha