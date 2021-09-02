Gazze'nin İsrail sınırında "Gece Kargaşa Birimi"nin faaliyetleri 5'inci gününde devam ediyor
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Gazze'nin İsrail sınırında "Gece Kargaşa Birimi"nin faaliyetleri 5'inci gününde devam ediyor

Gazze'nin İsrail sınırında 'Gece Kargaşa Birimi'nin faaliyetleri 5'inci gününde devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve kendilerine "Gece Kargaşası Birimi" adını veren Filistinli gençler gece faaliyetlerini 5 gündür sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve kendilerine "Gece Kargaşası Birimi" adını veren Filistinli gençler gece faaliyetlerini 5 gündür sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Rafah kentinin doğusundaki tel örgü yakınında bir araya gelen "Gece Kargaşası Birimi"ne bağlı onlarca Filistinli genç, sınır boyunda meşaleler yaktı, araba lastiklerini ateşe verdi.

Protestocu gençlere karşı İsrail askerleri, yoğun göz yaşartıcı gaz bombası ve gece karanlığı aydınlatan fişekler kullandı.

AA muhabirinin bölgedeki tanıklardan edindiği bilgiye göre, birçok genç İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından kısa süreli tedavi altına alındı.

Gece Kargaşa Birimi adı altında 5 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için, akşam geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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Gazze'nin İsrail sınırında "Gece Kargaşa Birimi"nin faaliyetleri 5'inci gününde devam ediyor - Haberler
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