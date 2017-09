Gazze'nin "Gazi Tekneleri" Onarılıyor

MUHAMMED MACİD - İsrail güçlerinin, Gazze açıklarında genellikle "avlanma mesafesini aştıkları" iddiasıyla ateş açtığı "gazi teknelerin" bakım ve onarımları yapılıyor.



Tarım İşleri Komiteleri Birliği, Belçika Kalkınma ve İşbirliği Kurumu'nun bağışları ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın aracılığıyla çoğunluğunu İsrail güçlerinin hedef aldığı teknelerin oluşturduğu teknelerin bakım ve onarımı projesini hayata geçiriyor.



"Projenin amacı balıkçıların direncini güçlendirmek"



Tarım İşleri Komiteleri Birliği'ndeki Balıkçı Komiteleri Koordinatörü Zekeriya Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projenin amacı işgalci İsrail'in teknelerini hedef alması nedeniyle sıkıntılar yaşayan Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların direncini güçlendirmek." dedi.



Bekr, bakım ve onarımı yapılacak 140 balıkçı teknesinden büyük bölümünün İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle zarar gördüğü, küçük bir kısmının ise çok kullanılmaktan tahrip olduğunu aktardı.



Proje kapsamında bin balıkçıya ağ da dağıtılacağını söyleyen Bekr, teknelerin bakımında birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:



"İşgalci İsrail, 2016 yılından bu yana bakım ve onarım ekipmanlarından büyük bir kısmının girişine engel oluyor. Bunlar arasında balıkçıların çok fazla ihtiyaç duyduğu cam elyaf da bulunuyor."



Abluka tekne tamirciliğini de etkiledi



Projede görev alan Gazzeli teknisyen Atiye Migdad (34), asıl mesleğinin balıkçılık olduğunu ancak dedesi ve babasından miras kalan tekne tamirciliğini de ek iş olarak yaptığını söyledi. Migdad, "16 yıldan bu yana babamla balıkçılık yapıyorum. Tekne bakımı ve tamirini öğrenmem de bana çok yardımcı oldu." dedi.



Bu mesleğin artık kaybolmaya yüz tuttuğunu, Gazze Şeridi'nde teknelerin bakımı ve tamirinden iyi anlayan 20'den fazla kişi kalmadığını belirten Migdad, "Geçmişte gelişmiş bir meslek olan tekne bakımı ve tamirciliği İsrail'in ham maddelerin girişini engellenmesi nedeniyle yıllar içinde gerileme kaydetti." diye konuştu.



Migdad, Gazze'de tekne bakım ve onarımının kolay bir iş olmadığını, İsrail'in cam elyaf başta olmak üzere teknelerle ilgili birçok alet edevat ve malzemenin girişine yasak koyduğunu ifade etti.



"İsrail sert bir siyaset izliyor"



Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş da İsrail'in 11 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde binlerce kişinin geçimini sağladığı balıkçılığı da özellikle hedef aldığını belirtti.



Ayaş, "İsrail, balıkçı teknelerini hedef alma ve alıkoymada sert bir siyaset izliyor. İsrail donanmasının belirlenen avlanma mesafesini aştıkları bahanesiyle ateş açması sonucu çok sayıda tekne şu anda arızalı." dedi.



İsrail tarafından tahrip edilen teknelerin onarımı projesinin balıkçılara yeniden avlanma fırsatı verdiğini söyleyen Ayaş, uluslararası insan hakları kurumlarından İsrail'in uygulamaları nedeniyle sıkıntı çeken balıkçıların yanında yer almasını istedi.



İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti. İsrail yönetimi bir süre önce avlanma mesafesini tekrar 9 mile çıkarmıştı.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.



Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.