Gazze'nin farklı bölgelerinde Lübnan halkına destek gösterileri düzenlendi
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Gazze'nin farklı bölgelerinde Lübnan halkına destek gösterileri düzenlendi

Abluka altındaki Gazze'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde Lübnan halkına destek gösterileri düzenlendi
06.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:14

Abluka altındaki Gazze'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Filistin İslami ve Ulusal Güçleri İzleme Komisyonu'nun çağrısıyla, çok sayıda Gazzeli, Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda bir araya geldi.

Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, Lübnan halkına destek sloganları attı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Süfyan Matar, gösteride yaptığı konuşmada, "Bu acı verici olayda, Lübnan halkına resmi ve halk düzeyinde mümkün olan her türlü desteğin sağlanması gerekiyor." dedi.

Filistinlilerin ve Lübnanlıların ortak kadere sahip, iki kardeş halk olduğunu söyleyen Matar, Lübnan'da mülteci olarak bulunan Filistinlilerden, Lübnan'ın yaralarını sarmak ve acılarını hafifletmek için kan bağışında bulunmalarını istedi.

"Filistin halkı, Lübnanlı kardeşlerinin yanında"

Aynı etkinlikte yer alan İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab de AA muhabirine yaptığı açıklamada Lübnan'da yaşanan olayı bir felaket olarak nitelendirdi.

Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması temennisinde bulunan Şihab, Filistin halkı olarak Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti.

Şihab, "Bu faciadan güçlü bir şekilde çıkabilmek için Lübnan halkının birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu arada Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ile orta kesiminde bulunan Seraya'da da Lübnan'a destek gösterileri düzenlendi.

Gösterilere katılan Filistinliler, Lübnanlılara destek mesajları içeren dövizlerin yanı sıra Lübnan ve Filistin bayrakları taşıdı.

Sosyal medyadan destek paylaşımları

Öte yandan Filistinli aktivistler, sosyal medya hesaplarında, Lübnan halkına desteklerini belirten paylaşımlarda bulundu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı, onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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