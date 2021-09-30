Gazze'nin doğusunda bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü - Haberler
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Gazze'nin doğusunda bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Gazze'nin doğusunda bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhammed Muhammed Abdulkerim Ammar (41) İsrail ile Gazze arasında bulunan ayrım duvarı yakınlarında bir İsrail askeri tarafından boynundan vuruldu.

Filistinli Ammar olay yerinde hayatını kaybederken, konuya dair herhangi detay açıklanmadı.

İsrail güçleri, bugün Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi daha ateş açarak öldürmüştü.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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