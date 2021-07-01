Gazze'nin doğu sınırı yakınında "Filistin mirası yürüyüşü" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'nin doğu sınırı yakınında "Filistin mirası yürüyüşü" düzenlendi

Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bir dizi halk ve ulusal etkinliği içeren Gazze'nin doğu sınırına doğru "Filistin mirası yürüyüşü" düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bir dizi halk ve ulusal etkinliği içeren Gazze'nin doğu sınırına doğru "Filistin mirası yürüyüşü" düzenledi.

Filistinli Mülteciler Halk Komitesi tarafından Gazze'nin orta kesimindeki El-Meğazi Mülteci Kampı'nda "Geri dönüş, toprağın ve vatanın tuzudur" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe geleneksel kıyafetlerle katılanlar Filistin bayrakları taşıdı, halk şarkıları ve türküleri söyledi.

Yürüyüşe katılanlar kamptan hareket ederek kampın doğusunda açık bir alana kadar yürüdü ve burada kamp kurarak geleneksel kahvaltı yaptı ve resim çizdi.

Filistinli Mülteciler Halk Komitesinin etkinlikler sorumlusu Said Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri Filistin anılarını canlandırmak için düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşle aynı zamanda İsrail'in son zamanlarda saldırılarını artırdığı Kudüs halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermeyi amaçladıklarını kaydeden Hamid, insan hakları örgütlerine ve uluslararası taraflara, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması, Filistinlilerin haklarını korumak ve İsrail'in bu haklara yönelik saldırılarını önlemek için çalışmaları çağrısında bulundu.

Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi
Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi
Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi
Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'nin doğu sınırı yakınında "Filistin mirası yürüyüşü" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:09:33. #1.15#

title