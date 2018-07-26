Gazze'nin "Cesur Oğlu" Şehit Oldu
"Gazze'nin cesur oğlu" 15 yaşındaki Osman Hallas, "İşgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum" diyerek katıldığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edildi.
"Gazze'nin cesur oğlu" 15 yaşındaki Osman Hallas, "İşgalciye karşı vatan toprağını savunurken ölmekten korkmuyorum" diyerek katıldığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edildi.
Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında 13 Temmuz'da şehit düşen Osman'ın ninesi Zekiye Hallas (60) torununu ve aralarında geçen son diyaloğu AA muhabirine anlattı.