Gazze-Mısır Sınırında Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah kentini ziyaret eden Hamas heyeti, sınır güvenliğinin artırılması için alınan önlemleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ve Yürütme Komitesi Başkanı Abdusselam Sıyam'ın da yer aldığı heyet, Mısır ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerle eş zamanlı olarak sınır bölgelerinde incelemelerde bulundu.





Heyet, sınır güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak önlemler, tampon bölge hazırlıkları, kaçakçılığın ve yasa dışı girişlerin engellenmesi için atılacak adımlar hakkında Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Emniyet Şube Başkanı Tuğgeneral Tevfik Ebu Naim'den bilgi aldı.





Ebu Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin alınan önlemleri ve sınırdaki işleyişi yakından incelediğini belirtti. Sınır güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Ebu Naim, istikrarın sarsılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.



Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Mısır sınırı boyunca 100 metre genişliğinde tampon bölgenin inşasına başladıklarını duyurmuştu.





Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.





Hamas heyeti, haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği ve bir hafta süren Mısır ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.