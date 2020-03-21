Gazze, koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım çağrısı yaptı
Abluka altındaki Gazze Şeridi, dünyadaki insani yardım kuruluşlarından koronavirüsle mücadele için acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.
21.03.2020 04:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 04:04
Abluka altındaki Gazze Şeridi, dünyadaki insani yardım kuruluşlarından koronavirüsle mücadele için acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası yardım kuruluşlarından Kovid-19'la mücadele kapsamında solunum ve yoğun bakım cihazları, ilaçlar ve korunma malzemeleri gibi acil tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yurt dışından Gazze'ye giriş yapan 1198 kişi kentteki 18 farklı merkezde karantina altında tutuluyor.
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Kaynak: AA