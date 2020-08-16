Gazze-İsrail sınırındaki gece gösterilerinde 2 Filistinli yaralandı Gazze'de onlarca Filistinli gencin 10 aylık bir aradan sonra İsrail sınırında yeniden başladığı gece gösterilerinde 2 kişi yaralandı.

Gazze'de onlarca Filistinli gencin 10 aylık bir aradan sonra İsrail sınırında yeniden başladığı gece gösterilerinde 2 kişi yaralandı.

Kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençler, Gazze'nin doğu sınırında araç lastiği yaktı ve sınırdaki tellerin olduğu alana ses bombası attı.

İsrail askerleri ise sınırda gösteri yapan gençlere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin karnından diğerinin ise bacağından yaralandığı belirtildi.

"Gece kargaşa timi" adı altında bir araya gelen gençler, Gazze-İsrail sınırında geceleri araç lastiği yakıp ses bombaları atarak İsrail ordusunu ve Yahudi yerleşimcileri rahatsız etmeyi hedefliyor.

Gençler, Ağustos 2018'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri çerçevesinde gece gösterilerine başlamış ancak Ekim 2019'da gösterilerin durmasıyla faaliyetlerine son vermişti.

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim son bir haftada tırmanışa geçti. Filistinlilerin, Tel Aviv yönetimini ablukayı hafifletmeye zorlamak için İsrail tarafına yeniden "yanan balonlar" göndermeye başlaması üzerine İsrail de Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenledi.

İsrail ayrıca, balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü ve Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı.

Kaynak: AA